Geflügelpest in Hühnerhaltung in Fischamend nachgewiesen

In Europa breitet sich seit Mitte Oktober die Geflügelpest aus. Gestern hat die AGES den ersten Fall in Österreich bestätigt: In einer kleinen Hühnerhaltung in Fischamend (Niederösterreich) wurde die Tierkrankheit diagnostiziert.

Die Hühner sind an der Krankheit gestorben oder wurden unter behördlicher Aufsicht getötet. Der Betrieb wurde gesperrt. Es bestehe "keine Gefahr für den Menschen" und es erfolge "keine Übertragung durch Lebensmittel", heißt es von der AGES.

Das Gesundheitsministerium erlässt nunmehr, im Einvernehmen mit dem Landwirtschaftsministerium, den Bundesländern und unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Expertise der AGES, eine Stallpflicht für jene Betriebe, die mehr als 350 Stück Geflügel in den Risikogebieten halten. Eine betreffende Verordnung sollte noch am Donnerstag vorliegen. Zuletzt war die Geflügelpest im Frühjahr 2021 in Österreich aufgetreten, ebenfalls in einem Kleinbetrieb.

Geflügelpest ("Aviäre Influenza") ist eine Erkrankung bei Vögeln, die durch Influenza-A-Viren ausgelöst wird. Der Subtyp H5N1, den die AGES nun nachgewiesen hat, ist für Vögel hochgefährlich und führt oft zu vielen Todesfällen, besonders in Hausgeflügelbeständen.

Geflügelhaltende sollten auf die Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen achten, wie beispielsweise die Fütterung in überdachten Bereichen. Direkte und indirekte Kontakte zwischen Geflügel und Wildvögeln sollte man verhindern. Bei unklaren Gesundheitsproblemen in Geflügelbetrieben sollte unbedingt eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.