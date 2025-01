Gedenktage und Jubiläen: Das bringt 2025

80 Jahre Beginn 2. Republik, Ende 2. Weltkrieg Wenn wir auf 1945 zurückblicken, steht ein vielfaches Gedenken ins Haus: an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz (27. Jänner); an die sogenannte „Mühlviertler Hasenjagd“, bei der 500 sowjetische, aus dem KZ Mauthausen ausgebrochene Kriegsgefangene gejagt und ermordet wurden (2. Februar); an die Befreiung von Wien (13. April) und die folgende Unabhängigkeitserklärung Österreichs, mit der die Zweite Republik gegründet wurde