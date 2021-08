"Ich weine nur, weil ich so glücklich bin." Diesen Satz hört man oft bei Hochzeiten, Geburten oder anderen Ereignissen, die mit großer Freude verbunden sind. So auch kürzlich bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio, wo tagtäglich Medaillengewinner Freudentränen vor laufender Kamera vergossen haben. Eine scheinbar widersprüchliche Reaktion, wenn man bedenkt, dass diese Menschen gerade am Höhepunkt ihrer sportlichen Karriere standen.