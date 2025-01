Gaza-Deal: Österreichische Geisel Tal Shoham soll freikommen

Sein Name befinde sich auf der am Mittwoch in Katar präsentierten offiziellen Liste, hieß es gegenüber der APA aus informierten Kreisen am Donnerstag. Österreich habe sich stark dafür eingesetzt, dass der 39-jährige Familienvater aufgrund seiner Gesundheitsprobleme frühzeitig freigelassen werden kann.

Am gestrigen Mittwoch war eine Einigung über eine Waffenruhe im Gazastreifen und eine Freilassung der festgehaltenen israelischen Geiseln bekannt gegeben worden. Die Absegnung durch das israelische Kabinett verzögerte sich am Donnerstag allerdings. Premier Benjamin Netanyahu warf der palästinensischen Terrororganisation vor, sich aus Teilen der Vereinbarung zurückgezogen zu haben. Die Hamas dementierte dies.

