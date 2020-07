Gastwirt verkaufte Kokain an Gäste: 26 Monate Haft

Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, mehr als ein Kilogramm Kokain gekauft und teilweise weiterverkauft zu haben. Der 30-Jährige war geständig und erhielt 26 Monate Haft. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Gastwirt war im September vergangenen Jahres festgenommen worden, bei einer Hausdurchsuchung wurde auch Kokain gefunden, der Mann kam in Untersuchungshaft. Die Ermittler waren auf den Gastronomen, der ein Lokal am Wörthersee betreibt, gekommen, als sie gegen einen Drogenring ermittelten, dessen Mitglieder insgesamt mindestens 15 Kilogramm Suchtgift vor allem aus Slowenien nach Kärnten geschmuggelt und hier verkauft hatten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann unter anderem auch vor, die Drogenkuriere, bei denen er den Stoff bezogen hat, zum Schmuggel bestimmt zu haben. Die beiden Männer sagten am ersten Verhandlungstag vor vier Wochen allerdings, es sei nie die Rede davon gewesen, dass sie das Kokain aus Slowenien bringen sollten. Der Kärntner habe lediglich gesagt, er brauche etwas, und sie hätten geliefert.

Der Angeklagte versuchte, den Verkauf an seine Abnehmer kleinzureden. Oft sei das nur zufällig passiert, es sei auch wesentlich weniger gewesen als ihm vorgeworfen werde. Bei der Vernehmung durch die Polizei nach seiner Festnahme hatte er unter anderem zugegeben, das Kokain, das er um 50 bis 70 Euro pro Gramm gekauft und um 80 Euro weiterverkauft hatte, mit Milchpulver gestreckt zu haben. Auch machte er detaillierte Angaben über die ge-und verkauften Mengen. Vor Gericht war es dann gleich wieder viel weniger, seine damaligen Aussagen habe er gemacht, als er auf Entzug gewesen sei. Er sei jahrelang süchtig gewesen und versuche nun, davon loszukommen.

Die Staatsanwältin hielt ihre Vorwürfe bezüglich der Mengen aufrecht und forderte eine angemessene Bestrafung. Der Verteidiger fand die Verantwortung seines Mandanten hingegen sehr glaubwürdig und logisch. Der Schöffensenat schenkte dem 30-Jährigen eher weniger Glauben und verurteilte ihn wegen des Verkaufs von gut einem Kilogramm Kokain zu einer unbedingten Gefängnisstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten. Eine teilbedingte Strafe sei aufgrund der Menge des gehandelten Suchtgiftes nicht möglich, so Kriz. Die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab, der Verteidiger erbat Bedenkzeit.

