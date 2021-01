Gastherme manipuliert: Haus vorsätzlich gesprengt

Nach der schweren Explosion in einem Wohnblock in Langenzersdorf, bei der am Freitag ein bisher noch unbekannter Mann ums Leben gekommen war und sechs Bewohner teils schwer verletzt wurden, haben die Ermittler am Wochenende erste Untersuchungen durchgeführt.

Demnach entdeckten die Beamten im Brandschutt der Küche im obersten Stock die Gastherme. Beim Gasanschluss war die Mutter gelockert. Es sei eindeutig erkennbar, dass die Mutter mit Absicht abgeschraubt wurde, um Gas ausströmen zu lassen, sagte Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Ob es sich bei dem Toten um den 60-jährigen Mieter der Wohnung handelt, stehe noch nicht fest.

Die männliche Leiche, die unter einem Schuttkegel gefunden worden war, wies so starke Verletzungen auf, dass die Identität nur durch DNA-Untersuchungen geklärt werden könne. Ein Ergebnis könnte schon heute vorliegen. Dass es sich bei dem Mann um einen ehemaligen Häftling handelt, bestätigte Baumschlager nicht.

Wohnblock ist unbewohnbar

Das Wohnhaus, in dem 63 Parteien leben, ist durch die Wucht der Detonation schwer beschädigt worden. Das zerstörte Gebäude sei einsturzgefährdet und dürfe derzeit nicht betreten werden, sagte der Sprecher der Polizei. Heute, am Montagabend, soll es zu einer Besprechung mit den Bewohnern, der Polizei und der Stadtgemeinde kommen, wie es weitergehen soll. "Wir wollen dabei erheben, was die Leute nun brauchen", sagt Bürgermeister Andreas Arbesser. Der Block bestehe aus drei Stiegenhäusern, Stiegenhaus Nummer 1 mit neun Wohnungen und einer Arztpraxis sei am schwersten beschädigt worden. "Dieser Block ist völlig unbenutzbar und muss voraussichtlich abgerissen werden. Die Hilfsbereitschaft ist groß, es wurde bereits ein Spendenkonto eingerichtet", so der Stadtchef.

Bei den beiden anderen Stiegenhaus-Blöcken sind die Schäden nicht so massiv. Der eine Block könnte in den nächsten Tagen wieder freigegeben werden. Bei dem anderen müsse erst geprüft werden, ob er noch sanierbar sei.

Die Explosion passierte im dicht verbauten Stadtgebiet. Trümmer trafen auch benachbarte Gebäude. Die Einsatzkräfte benötigten einen Bagger, um die Leiche bergen zu können. (staro)

