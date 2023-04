Gasaustritt: Familie mit drei Kindern im Spital

Die Helfer wurden gegen 22 Uhr alarmiert, weil eine Frau in einer Wohnung in Wien-Favoriten über Schwindel klagte. Am Einsatzort schlugen die Kohlenstoffmonoxid-Messgeräte der Retter an. Eine erhöhte Konzentration des Gases wurde festgestellt. "Wir haben die Frau, ihre drei Kinder und den Vater ins Krankenhaus gebracht", sagte ein Sprecher.

Die Feuerwehr wurde um 22.30 Uhr hinzugerufen und überprüfte das gesamte Mehrparteienhaus. Es habe jedoch nur ein Defekt der Gastherme in der betroffenen Wohnung festgestellt werden können, hieß es von der Feuerwehr. Die Ursache für den Defekt ist laut den Einsatzkräften unklar. Die Frau, ihre beiden Söhne (12 und 17) sowie ihre Tochter (15) und der Vater der Kinder befänden sich nun zur Abklärung im Spital. Die Berufsrettung stand mit der Sondereinsatzgruppe und mehreren Fahrzeugen im Großeinsatz. Die Feuerwehr war mit 20 Kräften an Ort und Stelle.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper