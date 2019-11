Gaisch nach "Notruf" nun im Krankenstand

Wie berichtet, hatte der ranghohe Beamte einen Jung-Polizisten am Notruf niedergemacht, weil dieser seinen Namen nicht kannte.

Indes fordern die Grünen in einer parlamentarischen Anfrage an Innenminister Wolfgang Peschorn Antworten in der hochnotpeinlichen Affäre. 18 Fragen werden gestellt. Unter anderem wollen die Abgeordneten wissen, ob "Herr Gaisch als stellvertretender Landespolizeidirektor abberufen wurde" oder "mit welchem genauen Aufgabengebiet" er aktuell betraut ist.

Gaisch ins Asylamt versetzt

Gaisch wurde nach dem Bekanntwerden des Telefonats ins Leobener Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl versetzt. Seinen Dienst dort hat der ranghohe Beamte aber bisher nicht angetreten. Laut Medienberichten ist er nun im Krankenstand. Das Innenministerium setzte eine Expertenkommission zur Prüfung der Causa ein.