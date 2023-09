Fußgängerin in Salzburg bei Zusammenstoß mit Lkw getötet

Wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Samstag in einer Aussendung mitteilte, wurde die von rechts kommende 59-Jährige auf der Vogelweiderstraße (Hausnummer 46) vom Lkw erfasst und dann noch bis zur Kreuzung mit der Gnigler Straße mitgeschleift. Trotz Reanimationsmaßnahmen sei die Frau an der Unfallstelle verstorben. Der Lkw wurde von einem 32-Jährigen gelenkt.

Der Lkw-Lenker war stadtauswärts unterwegs und wollte nach links in die Gnigler Straße einbiegen. An Bord war auch ein 44-jähriger Beifahrer. Laut Polizei ereignete sich der Unfall um 15.17 Uhr.

