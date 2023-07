Fußgängerin fand Leiche auf Sandbank bei Tiroler Inn

Der Leichnam wurde an die Innsbrucker Gerichtsmedizin überstellt. Eine Untersuchung war im Gange.

Aufgrund des Verwesungsgrades konnte offenbar vorerst noch nicht einmal gesagt werden, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handle. Es gebe in der Gegend jedenfalls "mehrere Vermisste", zitierte die "Krone" einen Sprecher der Polizeiinspektion Kramsach. Der Leichnam war östlich der Einmündung des Zillers in den Inn in St. Gertraudi, einem Ortsteil der Gemeinde Reith im Alpbachtal, gefunden worden.

