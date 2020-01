Fußgänger wurde beim Überqueren der A1 getötet

Ein 34-jähriger Mann aus Rumänien wurde Samstagabend auf der Westautobahn von einem Auto erfasst und getötet, als er versuchte, die Westautobahn zu Fuß zu überqueren. Die Lenkerin, eine 34-jährige Innviertlerin, hatte keine Chance mehr, das Unglück zu verhindern.

Der Rumäne, der betrunken gewesen sein dürfte, war gemeinsam mit anderen Insassen in einem moldawischen Kleinbus in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs. Um 21.30 Uhr klagte er über gesundheitliche Probleme. Der Fahrer hielt deshalb zwischen Oed (Bezirk Amstetten) und Amstetten in einer Pannenbucht an.

> Video: Fußgänger auf Autobahn getötet

Einfach losgelaufen

Kaum stand das Fahrzeug, stieg der 34-Jährige aus und lief nach den Aussagen seiner Reisebegleiter völlig unerwartet davon. Zuerst überquerte er die gesamte Fahrbahn in Richtung Salzburg und hatte dabei noch Glück, dass ihn in der Dunkelheit kein Auto erfasste. Nachdem er die andere Straßenseite erreicht hatte, kletterte er über die Mittelleitwand aus Beton und versuchte, auch noch die Fahrbahn in Richtung Wien zu überqueren.

Doch diesmal kollidierte er mit einem Auto. Laut Angaben der niederösterreichischen Polizeidirektion war er wegen der Dunkelheit und wegen schlechten Wetters für die Lenkerin nur schwer zu erkennen. Die Frau aus dem Bezirk Ried im Innkreis konnte die Kollision trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers nicht mehr verhindern. Der Rumäne wurde vom Pkw frontal erwischt und über die Windschutzscheibe geschleudert, die er dabei eindrückte. Er war auf der Stelle tot.

Die 34-jährige Oberösterreicherin blieb unverletzt, erlitt aber einen schweren Schock und musste von Helfern des Roten Kreuzes psychologisch betreut werden.

Das Auto der Frau wurde beim Unfall schwer beschädigt. Die Polizei geleitete den Kleinbus mit moldawischem Kennzeichen von der Autobahn, um dessen Insassen vernehmen zu können. (ebra)

