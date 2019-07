Fußfessel entfernt: Häftling in Wien aufgegriffen

Durch Zufall wurden Wiener Polizisten am Bahnhofsvorplatz auf den schlafenden Mann aufmerksam. Bei der anschließenden Personenkontrolle verhielt er sich auffällig und suchte nach Fluchtmöglichkeiten. Den Grund fanden die Beamten schnell heraus: Der Mann war von der Grazer Justiz als abgängig gemeldet worden.

Der 34-Jährige ist amtsbekannt, wurde unter anderem wegen Drohung und Körperverletzung angezeigt und sollte aktuell mit einer elektronischen Fußfessel in seiner Wohnung in Graz sein. Die Fußfessel hatte der Mann jedoch abgenommen. Die Polizisten nahmen den Mann fest und überstellten ihn in die Justizanstalt Josefstadt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.