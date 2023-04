Fürstenfeld: 150 Module von Photovoltaikanlage gestohlen

Dass die Anlage bereits montiert und in Betrieb war, störte die Diebe nicht: Mehr als 150 Module einer Photovoltaikanlage wurden in der Nacht auf Donnerstag von einem eingezäunten Firmenareal im oststeirischen Fürstenfeld gestohlen. Sie fuhren in der Nacht durch ein nicht verschlossenes Zufahrtstor, bauten die Module ab und nahmen sie mit. Der Schaden beträgt mehrere zehntausend Euro, so die Polizei.

Hinweise von Zeugen werden unter 059133/6220 erbeten.

