Fünffachmord: Black-Wings trauern um Ex-Goalie

Ein unfassbares Verbrechen ereignete sich Sonntagfrüh in Kitzbühel: Ein 25-Jähriger tötete seine Ex-Freundin, ihre Eltern, ihren Bruder sowie einen Bekannten. Bei Letzteren handelt es sich um den 24-jährigen Florian J., Eishockey-Torhüter der Kitzbühler Adler, die in der zweithöchsten Spielklasse in Österreich mitspielen.

Der gebürtige Gmundner spielte bis zur vergangenen Saison bei den Black Wings Linz und wechselte erst heuer nach Kitzbühel. Noch am Samstag stand er im Kader beim Heimspiel gegen Asiago. Keine 12 Stunden später wurde er heimtückisch erschossen.

Mit tiefster Bestürzung reagierte auch dessen Ex-Klub aus Linz. J. arbeitete sich bei den Black Wings über den Nachwuchsbereich der Stahlstädter ins damalige Zweitligateam und wurde 2013/14 erstmals auch als Backup Torhüter in der Erste Bank Eishockey Liga eingesetzt. 2016 feierte er schließlich sein Debüt in der EBEL und absolvierte insgesamt 21 Spiele in der höchsten Spielklasse. Seinen letzten Einsatz für die Oberösterreicher hatte J. am 16. März 2018 beim 8:4 Play Off Sieg gegen Medvescak Zagreb.

In den vergangenen Jahren war der Goalie beim EHC Wattens und seit heuer bei den Adlern in Kitzbühel aktiv. Auch seit seinem Abgang aus Linz blieb der Keeper den Black Wings immer freundschaftlich verbunden und hielt Kontakt zu seinen ehemaligen Mannschaftskollegen. Diese erfuhren am Sonntag kurz vor dem Auswärtsspiel in Dornbirn von der Tragödie rund um J. und waren entsprechend geschockt. „Mit Florian verlieren wir nicht nur einen Torhüter und Sportler, der uns viele Jahre begleitet hat, sondern vor allem einen großartigen Menschen und Freund“, sagt Manager Christian Perthaler. „In diesen schweren Stunden entbieten wir der Familie Florians unser tiefstes Beileid. Es ist für uns alle noch nicht begreifbar, dass wir ihn nie mehr wieder sehen werden, er wird in der Black Wings Familie ein großes Loch hinterlassen.“