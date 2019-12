Fünf Stunden unter Lawine überlebt: "Es ist ein Wunder"

Keine Stimme, nur Knackgeräusche. Als wäre jemandem das Handy während des Telefonierens in den Schnee gefallen. Es war der letzte von vielen Versuchen eines 28-Jährigen aus Liezen, seinen Freund zu erreichen, bevor er Mittwochabend, 16.50 Uhr, die Bergrettung alarmierte. Denn obwohl er diesmal endlich eine Verbindung zu ihm herstellen konnte, war das, was er hörte, besorgniserregend.

Sein 26-jähriger Kollege war am frühen Nachmittag des Christtages zu einer Skitour aufgebrochen. Den 2112 Meter hohen Pleschnitzzinken, am Rande des Familienskigebiets Galsterberg bei Pruggern, kannte der Bergsportler bestens. Er war sich sicher, trotz widriger Bedingungen den Durchblick zu bewahren. Die Sicht war schlecht, der Wind pfiff mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern, und die Lawinenwarnstufe war durch den starken Neuschneezuwachs bereits auf "groß" (Stufe vier der fünfteiligen Skala) angestiegen. Der 26-Jährige erreichte über die Pleschnitzzinkenhütte den gleichnamigen Gipfel und wollte über den Ostgrat des Berges wieder Richtung Tal abfahren. Doch dort kam er nicht an.

Nur Hand ragte aus Schnee

"Wir haben nach der Alarmierung mit einem normalen Sucheinsatz begonnen. Von einem Lawinenabgang konnten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgehen", sagt Ferdinand Prenner, Einsatzleiter der Bergrettung Gröbming. 22 Bergretter, vier Suchhunde und zwei Alpinpolizisten machten sich auf den Weg, entdeckten am Parkplatz das abgestellte Auto des 26-Jährigen. Schnell war klar: Der junge Mann war noch auf dem Berg. Die Bergretter begannen das Gelände auch mit Lawinenverschüttetensuchgeräten (LVS) zu durchforsten. Um 19.23 Uhr schlug es plötzlich an.

Auf einem östlich des Gipfels gelegenen exponierten Hang entdeckten die Retter schließlich eine Hand, die aus dem Schnee ragte. Sofort begannen sie den 26-Jährigen aus den Schneemassen, die ihn rund einen Meter tief unter sich begraben hatten, zu befreien. Es gelang– der junge Bergsportler konnte nach fünf Stunden unter der Lawine gerettet werden. Fünf Stunden, die er überlebte, weil er unter der Schneedecke eine Atemhöhle und somit ausreichend Sauerstoff zur Verfügung hatte. Der 26-Jährige trug zwar leichte Erfrierungen davon, war aber ansprechbar.

Er wurde mit Hilfe eines Pistengerätes der Galsterberg-Bergbahnen ins Tal gebracht und dem Roten Kreuz übergeben. In der Diakonissen-Klinik Schladming erholt er sich derzeit von den Strapazen.

"Wir sind überglücklich, dass wir ihm noch helfen konnten. Dass jemand so lange unter einer Lawine überlebt, ist nicht alltäglich", sagt Einsatzleiter Prenner. Denn die Chance, in einer Lawine zu überleben, sinkt bereits nach 15 Minuten rapide. Nach 35 Minuten schwinden die Überlebenschancen noch einmal deutlich. Die Wahrscheinlichkeit, eine Verschüttung länger als zwei Stunden zu überleben, liegt bei rund drei Prozent. Entscheidend für das Überleben ist eine Atemhöhle.

"Angesichts der Verschüttungszeit von fünf Stunden können wir wahrlich von einem Weihnachtswunder sprechen", sagt Michael Miggitsch, Landesleiter der Bergrettung Steiermark.

Die große Suche nach Verschütteten war gestern Abend noch im Laufen. (APA) Bild: APA/ALPINPOLIZEI

Drei Lawinenabgänge: Skigebiet gesperrt

Sie konnten einfach nicht mehr. Zwei Schneeschuhgeher aus Deutschland, die im Winterraum der Simonyhütte auf dem Dachstein übernachten wollten, verließen gestern Abend die Kräfte. Als sie im tiefen Schnee, der durch den starken Wind immer wieder verfrachtet wurde, auch noch die Orientierung verloren, alarmierten sie kurz nach 18 Uhr die Bergrettung. Bergretter aus Hallstatt rückten aus und begleiteten die entkräfteten, aber unverletzten Wintersportler zur Bergrettungshütte im Bereich des Wiesberghauses. Dort wurden sie mit Decken und warmem Tee versorgt.

Schwierige Suche am Ankogel

Im Skigebiet Ankogel in Mallnitz (Bezirk Spittal an der Drau) war es mit der weihnachtlichen Stille bereits am Vormittag vorbei. Drei Lawinenabgänge innerhalb kürzester Zeit hielten mehr als 100 Bergretter und Alpinpolizisten bis in die Abendstunden auf Trab.

Der erste Anruf erreichte die Rettungsleitstelle um 10 Uhr Vormittag: Eine Frau meldete einen Lawinenabgang auf Höhe des alten Hannoverhauses. Zwei Personen wurden teilweise verschüttet, konnten sich aber selbst befreien. Bergrettung und Alpinpolizei suchten die Lawinenkegel zur Sicherheit dennoch ab – und wurden währenddessen erneut alarmiert.

Freerider – Skifahrer, die abseits der gesicherten Pisten unterwegs sind – hatten offenbar ein 200 Meter langes Schneebrett losgetreten. Die Alpinpolizei ließ das Skigebiet daraufhin sperren und begann auch den zweiten Lawinenkegel nach Verschütteten abzusuchen. Dafür gab es aber schließlich keine Anzeichen. Die Hochgebirgsbahnen Ankogel kritisierten das Verhalten der Freerider als „rücksichtslos“.

Der zweite Einsatz war noch nicht abgeschlossen, da musste ein dritter begonnen werden. Eine Lawine hatte sich bis auf eine Piste des Skigebiets erstreckt, die Suche nach Verschütteten gestaltete sich schwierig und war zu Redaktionsschluss noch im Gange.

In Tirol endeten drei Lawinenabgänge in Ischgl und Sölden gestern glimpflich. Ein Verschütteter konnte unverletzt aus den Schneemassen befreit werden.