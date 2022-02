Frühlingsgefühle: Strahlender Sonnenschein am Wochenende

Die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik prognostizieren viel Sonne und nur schwachen bis mäßigen Wind. Vor allem die Tage ab Sonntag bringen milde Temperaturen mit Höchstwerten von rund fünf bis zehn Grad, ab Montagnachmittag ist aber auch wieder mit Niederschlägen zu rechnen.

Am Freitag kann sich im Süden bis zum Vormittag noch phasenweise die Sonne zeigen. Danach werden dort die Wolken dichter und am Nachmittag gehen ein paar Regenschauer nieder. Im übrigen Österreich überwiegen zunächst die Wolken und zeitweise sind Niederschläge zu erwarten. Die Schneefallgrenze sinkt recht rasch auf 500 bis 900 Meter Seehöhe. Am Nachmittag werden hier die Niederschläge schon wieder seltener und die Wolken lockern von Westen her auf. Der Wind kommt schwach bis mäßig, im Norden und Osten auch lebhaft bis kräftig, aus West bis Nord. In der Früh umspannen die Temperaturen minus sechs bis plus sechs Grad, zur Mittagszeit drei bis zwölf Grad.

Am Samstag gibt es anfangs im Bergland stellenweise Restbewölkung. Insgesamt scheint aber häufig die Sonne. Nur im Osten und Südosten erfolgt ein Wechselspiel aus Wolken und sonnigen Phasen. Hier werden die Wolken erst ab dem späteren Nachmittag weniger. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 15 Grad in höher gelegenen Alpentälern und plus zwei Grad im Osten, die Nachmittagstemperaturen zwischen minus eins und plus acht Grad.

Der Sonntag bringt viele Sonnenstunden im ganzen Land. Über den Himmel ziehen nur ein paar dünne Wolken in hohen Schichten. Der Wind weht schwach bis mäßig, ganz im Osten tagsüber teils auffrischend aus Ost bis Süd. Nach durchgängig Frost zu Tagesbeginn mit minus zehn bis null Grad, werden Höchstwerte von fünf bis elf Grad erreicht.

Zu Wochenbeginn ziehen Wolken auf

Der Montag beginnt noch überall trocken. Bald breiten sich im Westen jedoch dichte Wolken einer Störung aus und spätestens am Nachmittag beginnt es zu regnen. Die Schneefallgrenze liegt meist über 800 Meter Seehöhe. Weiter im Osten gibt es noch länger trockenes und freundliches Wetter mit Sonnenschein, allerdings machen sich auch hier tagsüber Wolken bemerkbar. Der Wind kommt aus Südost bis Südwest und bläst in manchen Föhnschneisen sowie in exponierten Lagen an der Alpensüdseite mitunter stärker auflebend. Die Frühtemperaturen liegen bei minus acht bis plus einem Grad, später sind vier bis zwölf Grad möglich.

Am Dienstag ist es unter Tiefdruckeinfluss meist wolkenverhangen und nass. Während es ganz im Norden längere trockenere Abschnitte gibt bzw. vereinzelt auch ganz trocken bleibt, regnet es von Oberkärnten bis ins Südburgenland zum Teil kräftig. Die Schneefallgrenze liegt tagsüber zwischen 800 und 1.100 Meter, abends sinkt sie von Norden her langsam gegen 600 Meter. Der Wind weht mäßig, in den typischen Föhnschneisen an der Alpensüdseite teils lebhaft aus West bis Nord. Zu Tagesbeginn erwartet die ZAMG minus vier bis plus vier Grad, im Tagesverlauf drei bis neun Grad.