Frontalzusammenstoß im Bezirk Liezen: 26-Jähriger starb

Ein aus Richtung Liezen kommender 26-jähriger Mann hatte laut Augenzeugen mehrere Fahrzeuge überholt, dabei dürfte er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. In Folge prallte er frontal mit dem Fahrzeug eines 28-Jährigen zusammen.

Nachkommende Lenker setzten die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch Verkehrsteilnehmer und eingetroffenen Rettungskräfte an der Unfallstelle wurde der 26-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen von der Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 14 in den Medizinischen Campus Drei des Kepler Universitätsklinikums Linz eingeliefert. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen. Der 28-Jährige wurde mit schweren Verletzungen von der Besatzung des Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das Unfallkrankenhaus Graz eingeliefert.

Die B 320 war über rund zwei Stunden bis 20.15 für den gesamten Verkehr gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper