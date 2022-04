Frontalkollision: Zwei Tote, fünf Schwerverletzte

Zu einem verheerenden Unfall mit zwei toten jungen Frauen und insgesamt sieben Verletzten – davon fünf Schwerverletzten – ist es am Sonntagabend in Rußbach im Bezirk Korneuburg in Niederösterreich gekommen.

Ein 33-jähriger Autofahrer war von Stockerau kommend in Fahrtrichtung Horn unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß seine gleichaltrige Frau und die beiden Kinder im Alter von drei und vier Jahren. Gegen 19.35 Uhr kam ihnen der Wagen einer 59-jährigen Wienerin entgegen. In dem Pkw befanden sich außerdem noch eine 59 Jahre alte Beifahrerin sowie hinten im Fahrzeug drei junge Frauen im Alter von 18 und 20 Jahren. Warum das Auto der Wienerin plötzlich ins Schleudern geriet, sei derzeit Gegenstand von Ermittlungen, teilte ein Sprecher der niederösterreichischen Landespolizeidirektion am Montag mit. Die 59-Jährige geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen den Pkw des 33-jährigen Niederösterreichers.

Die beiden 20-jährigen Wienerinnen überlebten den Zusammenprall nicht, sie verstarben noch an der Unfallstelle. Die 18-jährige Mitfahrerin wurde ebenso schwer verletzt wie die Fahrerin und die Beifahrerin des Autos mit Wiener Kennzeichen. Auf der anderen Seite wurde die Ehefrau des niederösterreichischen Fahrers und das vierjährige Kind schwer verletzt.

Leichtere Blessuren trugen der 33-jährige Lenker und die dreijährige Tochter davon.

Drei Hubschrauber im Einsatz

Zwei Christophorus-Notarzthubschrauber sowie ein Intensivtransporthubschrauber wurden gerufen, um die Unfallopfer in umliegende Krankenhäuser in Wien und Niederösterreich einzuliefern.

Um die Unfallursache zu ermitteln, ordnete die Staatsanwaltschaft Korneuburg die Sicherstellung der Wracks an. Auch eine Blutabnahme wurde durchgeführt.