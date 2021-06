Fronleichnamsfeiern nur in vereinfachter Form

Sie haben seit dem 17. Jahrhundert Tradition im Salzkammergut, müssen heuer aber bereits zum zweiten Mal hintereinander ausfallen: Wegen der geltenden Corona-Schutzbestimmungen wurden die Seeprozessionen zum morgigen Fronleichnamsfest in Hallstatt und Traunkirchen abgesagt.

Auch an anderen Orten wie in Scharnstein, wo das Fronleichnamsfest gewöhnlich besonders festlich begangen wird, gibt es morgen Corona-bedingt keine Prozession.

Grundsätzlich können Feiern zum "Hochfest des Leibes und Blutes Christi" am 3. Juni aber stattfinden, wenn auch in vereinfachter Form. Im Linzer Mariendom feiert Bischof Manfred Scheuer um 10 Uhr den Festgottesdienst zu Fronleichnam mit der Gemeinde. Am Ende des Gottesdienstes führt eine schlichte Prozession vom Hafnerportal zum Rudigierportal, wo bei der Station der Abschluss gefeiert wird.

Im Wiener Stephansdom steht Kardinal Christoph Schönborn um 10.15 Uhr dem feierlichen Hochamt vor. Der traditionelle Stadtumgang entfällt.

Vorgeschrieben ist bei allen Prozessionen nach wie vor ein Zwei-Meter-Mindestabstand zwischen haushaltsfremden Personen. Bei der Messe gilt auch weiterhin die FFP2-Maskenpflicht. Dafür darf seit 19. Mai wieder im Gottesdienst gesungen werden. Gemeindegesang ist erlaubt, aber "in Hinblick auf dessen Dauer und Umfang zu reduzieren", heißt es in einer Stellungnahme der Bischofskonferenz.