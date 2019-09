Freitag, der Dreizehnte: Das Dutzend des Teufels

Triskaidekaphobie: Eine anerkannte Phobie vor der Zahl 13, von der Millionen Menschen weltweit betroffen sind. Doch seit wann gibt es ist Angst vor dieser Zahl eigentlich? Und warum fürchtet man sich nicht vor einem Montag, den Dreizehnten, aber dafür vor einem Freitag?

Eine mögliche Erklärung, warum Freitag, der Dreizehnte, zu einem so furchteinflößenden Konzept wurde geht weit in der Zeitgeschichte zurück. Die Zahl 13 folgt einer Zahl, die als „vollständig“ angesehen wird: der Zwölf. Jesus hatte zwölf Apostel, der Olymp hatte zwölf Götter, es gibt zwölf Sternzeichen und die Uhr hat zwölf Nummern auf dem Ziffernblatt. Der Tag Freitag hat schon seit Jahrhunderten einen negativen Beiklang: Jesus soll an einem Freitag gestorben sein. Unzählige Jahre lang wurden religiöse Feierlichkeiten, wie beispielsweise Hochzeiten, an keinem Freitag gefeiert.

Wann jedoch die Zahl 13 und der Tag Freitag zu einem Aberglauben wurden, ist nicht wirklich klar.

Das Unglück einfach austricksen

Einige Straßen haben keine Hausnummer 13, sondern springen von der Nummer zwölf direkt auf 14. Auch einige Hotels und Hochhäuser weichen der Zahl aus und lassen das Stockwerk und Zimmer mit der Nummer 13 weg. Sogar einige Fluglinien meiden einen Gate oder Sitzreihe 13. Ob das wirklich das Unglück fernhält, kann ja jeder für sich selbst entscheiden.

Mythen zum Freitag, den Dreizehnten

Wer an einem Freitag, den Dreizehnten, geboren wird, hat sein Leben lang Unglück.

Wer an einem Freitag, den Dreizehnten, zum Arzt geht, wird eine tödliche Krankheit bekommen.

Wer eine Reise am Freitag, den Dreizehnten, startet, dem wird etwas Schlechtes passieren.

Wenn ein Leichenwagen an einer Person am Freitag, den Dreizehnten, vorbeifährt, ist diese die nächste Person, die sterben wird.

Andere beliebte Aberglauben

Zerbricht man einen Spiegel, hat man sieben Jahre Pech.

Findet man eine Münze auf der Straße und hebt diese auf, wird das Glück bringen.

Drohendes Unglück kann gestoppt werden, indem man Salz über seine linke Schulter streut. Dem Aberglauben zufolge sitzt nämlich der Teufel auf der linken Schulter, und das Salz stoppt sein böses Vorhaben. Streut man es jedoch über seine rechte Schulter trifft man seinen Schutzengel.

Finger kreuzen bringt Glück.

Läuft einem eine schwarze Katze über den Weg, bringt einem das Unglück.

Letztendlich kann jeder selber entscheiden, ob er am Freitag, den Dreizehnten, das Haus verlässt oder nicht. Fakt ist: Eine Studie von ADAC aus dem Jahr 2017 zeigt, dass es am Freitag, den Dreizehnten nicht mehr Unfälle als an herkömmlichen Freitagen gibt.

Wer also an einem Freitag, den Dreizehnten, einen Spiegel zerbricht, eine schwarze Katze sieht und danach auch noch zum Arzt geht, kann zur Sicherheit ja seine Finger kreuzen, Salz über die linke Schulter streuen und so dem angeblichen Unglück aus dem Weg gehen.