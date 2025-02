Freerider (45) in Tirol von Lawine mitgerissen und schwer verletzt

Der Mann war mit seinem 51-jährigen Bruder unterwegs gewesen, als sich bei der Abfahrt beim Mittagskogel in einer steilen Rinne auf rund 3.000 Metern Seehöhe ein Schneebrett löste. Beide wurden erfasst und mitgerissen, der Ältere zog jedoch seinen Lawinenairbag und blieb an der Oberfläche. Der 45-Jährige wurde von seinem Bruder verletzt entdeckt.

Dabei befand sich der Deutsche bereits an der Schneeoberfläche, berichtete die Polizei. Der Schwerverletzte wurde vom Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die Besatzung des Hubschraubers bot dem Bruder ebenfalls an, mit ins Tal zu fliegen.

Mehr zum Thema Chronik 35-Jähriger nach Skiunfall auf der Reiteralm in Lebensgefahr Nach einem 30 Meter tiefen Sturz über eine Waldböschung im Skigebiet Reiteralm im steirischen Bezirk Liezen am Donnerstag schwebt ein 35-Jähriger ... 35-Jähriger nach Skiunfall auf der Reiteralm in Lebensgefahr

Dieser beharrte jedoch darauf, selbstständig abzufahren. Nur kurz nachdem er wieder losgefahren war, löste er erneut ein Schneebrett aus, das ihn 300 Meter mitriss. Er löste erneut seinen Lawinenairbag aus und wurde nicht verschüttet. Der Freerider suchte seine Skiausrüstung in den Schneemassen und fuhr anschließend ins Tal. Er wurde schließlich unverletzt von der Bergrettung Innerpitztal zur Talstation gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.