Frauentag: NGOs fordern mehr Gewaltschutz-Mittel

Als "Kampftag für Frauenrechte" beschrieb Klaudia Frieben gestern den Internationalen Frauentag. Die Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings, des Dachverbands der österreichischen Frauenvereine, hatte gemeinsam mit mehreren anderen feministischen NGOs eine Protestaktion in Wien organisiert. Auf dem Ballhausplatz legten Aktivistinnen Transparente mit Forderungen nieder.

Sprecherinnen forderten mehr Mittel für Einrichtungen zum Gewaltschutz in Österreich. Wie bereits in der Vergangenheit kommuniziert, brauche es 228 Millionen Euro und 3000 zusätzliche Vollzeitstellen für die Gewaltprävention. Kritisiert wurde auch Frauenministerin Susanne Raab, die in der Frauenpolitik zu verhalten agiere.

Rosa Logar von der Allianz "GewaltFrei Leben" machte auf die Situation der Betreuerinnen der Interventionsstelle gegen Gewalt aufmerksam, die jährlich bis zu 300 Betroffene betreuen würden. Auch Frieben sprach von "prekären Arbeitsverhältnissen" bei Mädchen- und Frauenberaterinnen.

Rüsten statt schützen?

Angesichts des Ukraine-Kriegs sieht Logar die Gefahr, dass nun viel mehr zusätzliches Geld in das Militär anstatt in die Gleichstellung investiert werde. Geflüchtete Frauen und Mädchen müssten in Österreich aufgenommen werden, egal aus welchem Land sie kommen, verlangte sie außerdem.

Frieben prangerte den fehlenden Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung an, Frauen hätten Probleme, Familie und Job zu vereinbaren. Immer noch stünde ihnen deshalb der Zugang zum Arbeitsmarkt nicht völlig offen. Sie kritisierte, dass vonseiten der Politik "ständig neue Projekte erfunden werden". Stattdessen brauche es eine langjährige Finanzierungsbasis für alle Fraueneinrichtungen.

Auch SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner fand keine positiven Worte für die Frauenpolitik der Regierung. Der kürzlich errichtete Frauenfonds sei intransparent, es brauche auch keine Webinare, in denen Frauen lernen, Geld anzulegen, sondern Existenzsicherung, sagte sie.

Auch Oberösterreichs SP-Frauen stellten gestern in einer Aussendung zum Frauentag mehrere Forderungen. Es brauche mehr Mittel für den Gewaltschutz, einen Ausbau der Kinderbetreuung, aber auch Chancengleichheit für Frauen und eine bessere Bezahlung in klassischen Frauenberufen.

Auch in Oberösterreich ist eine Versammlung geplant: Am 11. März um 16 Uhr ruft das "Bündnis 8. März" zu einer Kundgebung im Volksgarten in Linz auf.