Frauenmorde Nummer zehn und elf: "Schrecklich, was hier passiert ist"

Eine propere Einfamilienhaussiedlung westlich der Landeshauptstadt Salzburg mit gepflegten Gärten. Da und dort sieht man einen Swimmingpool. Vis-à-vis liegt ein Feld, das einen freien Blick auf die Berchtesgadener Alpen bietet. Wer in Wals-Siezenheim wohnt, gehört nicht zur Unterschicht.

Vor dem cremefarbenen Haus in der Edelweißstraße ist das Gartentor sperrangelweit offen, doch das rot-weiß-rote Absperrband der Polizei verhindert den Zugang zu dem Anwesen – auf dem in der Nacht auf Donnerstag zwei Frauen, die 50-jährige Helga B. und ihre gleichnamige Mutter (76), erschossen worden sind. Sie sind die Opfer Nummer zehn und elf in einer Serie von mutmaßlichen Frauenmorden, die seit Jahresanfang in Österreich begangen worden sind. "Ich kannte sie seit vielen Jahren, als die Kinder noch klein waren", sagt eine 81-jährige Anrainerin im Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten". "Schrecklich, was da passiert ist."

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Privatdetektiv (51) aus Salzburg. Er soll der Ex-Freund der 50-Jährigen gewesen sein. Die Tatwaffen, zwei Pistolen, dürfte er legal besessen haben. Ein Nachbar hörte gegen 23.45 Uhr Schüsse und sah, wie ein Mann weglief, der Zeuge alarmierte die Polizei. Die beiden Leichen wurden im Haus der Tochter gefunden. Die Mutter wohnt im Gebäude nebenan. Sofort wurde eine Alarmfahndung nach dem 51-jährigen Gottfried O. eingeleitet. Inzwischen flüchtete der Verdächtige mit dem Auto Richtung Wolfgangsee. Am Handy rief er eine Bekannte an und sprach ihr auf die Mobilbox: Er habe die zwei Frauen erschossen und wolle sich nun selbst das Leben nehmen, sagte er.

Am Notruf Suizid angekündigt

Auch den Polizei-Notruf wählte er. "Er hat in dem Gespräch mit der Leitstelle die Taten gestanden und Suizidabsichten geäußert", sagt Hans Wolfgruber von der Pressestelle der Salzburger Polizei. Im Verlauf des Gespräches versuchten speziell geschulte Beamte, den 51-Jährigen zur Aufgabe zu überreden. Schließlich wurde er auf einem Campingplatz in Abersee zwischen Strobl und St. Gilgen aufgespürt. Er saß auf einer Parkbank und ließ sich widerstandslos festnehmen. Die beiden geladenen Schusswaffen wurden sichergestellt. Der Verdächtige sei nicht durch Alkohol oder Drogen beeinträchtigt gewesen. "Er hat den Tatablauf gestanden, aber keine Angaben zum Motiv gemacht", so Wolfgruber. Der 51-Jährige sei zwar "amtsbekannt", die Anschuldigungen gegen ihn stünden aber in beruflichem Zusammenhang. So sei der Privatdetektiv zum Beispiel von überführten Ladendieben angezeigt worden.

Wie der ORF berichtete, behauptet der Bruder bzw. Sohn der toten Frauen, dass der Verdächtige ein "Stalker" gewesen sei und eine entsprechende Anzeige gegen ihn vorliege. Das konnte die Polizei gestern nicht bestätigen – "das ist Gegenstand von Ermittlungen." "Was muss eigentlich noch passieren, damit endlich ernsthaft, seriös und nachhaltig gehandelt wird?", fragte sich gestern Klaudia Frieben, die Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings. Die Regierung habe die "Dramatik noch nicht erkannt". Zahlreiche Frauenorganisationen seien zu dem Runden Tisch der Bundesregierung, der nächste Woche stattfinden soll, nicht eingeladen worden, kritisierte Frieben.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) twitterte: "Jede Frau muss in Österreich sicher leben können. Gewalt an Frauen hat keinen Platz in unserer Gesellschaft." Politik und Opferschutzeinrichtungen müssten gemeinsam mit Polizei und Justiz "alles tun, um diese abscheulichen Taten zu verhindern", betonte Innenminister Karl Nehammer (VP). "Die Regierung darf keine weitere wertvolle Zeit verlieren", sagte SP-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek. Zum Sicherheitsgipfel, der kürzlich stattfand, seien die Opferschutzeinrichtungen, "die am besten wissen, was zu tun ist", gar nicht eingeladen gewesen, kritisierte sie.

"Wir haben eindeutig ein Problem mit Männergewalt, und das müssen wir auch klar als solches identifizieren und benennen", sagte NEOS-Frauensprecherin Henrike Brandstötter. Gewaltschutzeinrichtungen fordern eine Aufstockung des Budgets von 14,5 auf 228 Millionen Euro. "Es darf keinesfalls am Geld scheitern. Nur so kann es gelingen, Frauenleben zu retten", sagte FP-Frauensprecherin Rosa Ecker.

"Bierwirt" soll gedroht haben

Jener als "Bierwirt" bekannte mordverdächtige Wiener, der in der Vorwoche seine Ex-Freundin erschossen haben soll, soll eine Woche vor der Bluttat auch einen Familienangehörigen des Opfers bedroht haben, bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien. Der Vorfall sei erst nachträglich bekannt geworden und werde nun in das laufende Verfahren einbezogen.