Frauenmord in Graz: Tatmotiv weiter unklar

Diese unfassbare Tat eines 28-jährigen Steyrers macht sprachlos: Der Mann soll Samstagfrüh in Graz seine 39-jährige Lebensgefährtin mit mehreren Messerstichen getötet haben. Nach der Bluttat stieg der mutmaßliche Täter in den weißen BMW seines Vaters und raste auf seiner Flucht noch in der Nähe des Tatortes auf der Straßganger Straße in selbstmörderischer Absicht in ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Dessen Lenker, ein 31-jähriger Grazer, verstarb am Unfallort. Der Steyrer wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt. Er wurde von den Rettungskräften ins Landeskrankenhaus in Graz gebracht und dort in künstlichen Tiefschlaf versetzt.

Der mutmaßliche Mörder raste laut Staatsanwaltschaft in suizidaler Absicht mit diesem BMW in den Gegenverkehr … Bild: APA/Erwin Scheriau

… und tötete dabei auch einen 31-jährigen Grazer, dessen Kleinwagen beim Zusammenstoß völlig zerstört wurde. Bild: APA/Erwin Scheriau

Neunter Femizid des Jahres

In Zusammenhang mit diesem neuerlichen Mord veröffentlichten die Autonomen Frauenhäuser Österreichs eine erschütternde Statistik. Bei der Bluttat in Graz soll es sich bereits um den neunten mutmaßlichen Femizid des Jahres handeln, der durch (Ex-)Partner, Familienmitglieder oder durch Personen mit Naheverhältnis zum Opfer verübt wurde.

Die Hilfeschreie der 39-Jährigen hatten am Samstag um 6 Uhr morgens einen Nachbarn im westlichen Grazer Stadtbezirk Wetzelsdorf aufmerksam gemacht. Der Mann gelangte daraufhin durch die offen stehende Tür in die Wohnung der Frau und fand darin die schwerverletzte Grazerin blutüberströmt vor. "Er hat sofort die Rettungskräfte verständigt, sie waren nach wenigen Minuten vor Ort", sagte noch am Samstag Chefinspektor Fritz Grundnig zur Kleinen Zeitung.

Für die 39-jährige Frau kam allerdings jede Hilfe zu spät. Das Notarztteam konnte trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen nur noch den Tod der Grazerin feststellen.

Über die Hintergründe oder ein mögliches Motiv für die Bluttat gab es seitens der Exekutive gestern bis Redaktionsschluss noch keine näheren Details. Der sich im künstlichen Tiefschlag befindliche Steyrer konnte dazu noch nicht befragt werden. Er soll geweckt werden, sobald es sein medizinischer Zustand zulässt.

Wann dies sein wird, konnte die Polizei gestern noch nicht sagen. Der Steyrer dürfte mit der Grazerin zwar in einer Beziehung gestanden haben, war jedoch nicht bei ihr gemeldet.

Mittlerweile fanden Polizeibeamte auch die Tatwaffe im Holzhaus der Grazerin . Es handele sich dabei um ein Messer, mit dem der Tatverdächtige der 39-Jährigen mehrere Stichwunden zugefügt haben soll, sagte Madeleine Heinric, Sprecherin der Landespolizeidirektion Steiermark.

Laut der Untersuchung durch einen Sachverständigen und aufgrund der Spurenlange wurde mittlerweile von der Polizei auch bestätigt, dass der Steyrer sein Auto in suizidaler Absicht auf die Gegenfahrbahn gelenkt hatte. Bei dem darauffolgenden Frontalzusammenstoß verlor der unbeteiligte 31-jährige Autolenker aus Graz in seinem völlig zerstörten Kleinwagen das Leben.

