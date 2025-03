Frauen wünschen sich mehr Schutz beim Fortgehen

Die befragten Frauen gaben an, dass sie einen hohen Frauenanteil in Klubs und Discos bevorzugen.

So lautet das Ergebnis einer Umfrage des Marktforschungsinstituts TQS im Auftrag von Jägermeister Österreich vor dem Weltfrauentag am 8. März. An der repräsentativen Umfrage nahmen 700 Personen im Alter von 18 bis 40 Jahren teil.

Die Ergebnisse

52 Prozent der befragten Frauen gaben an, in Gruppen von bis zu fünf Personen feiern zu gehen.

gaben an, in Gruppen von bis zu fünf Personen feiern zu gehen. 24 Prozent sind lieber ausschließlich mit Freundinnen unterwegs.

sind lieber ausschließlich mit Freundinnen unterwegs. Frauenanteil: Generell wünscht sich das weibliche Publikum in Bars, Lokalen und Klubs einen höheren Frauenanteil. Für 54 Prozent beeinflusst das auch die Auswahl der Party-Location. "Nur 23 Prozent suchen bewusst Lokale mit einem höheren Männeranteil auf", hieß es in der Aussendung.

Mehr Sicherheitspersonal

Maßnahmen für ein inklusiveres Nachtleben wären laut den befragten Frauen mehr Security-Personal - insbesondere mehr queeres, also nicht heterosexuelles. 68 Prozent wünschen sich außerdem mehr Anlaufstellen für Diversität und Gleichstellung. Die Verantwortung, dies umzusetzen, sehen die Umfrageteilnehmerinnen bei den Unternehmen selbst.

Auch Mitglieder der queeren Community wurden befragt: Hier gaben ein Drittel der befragten Trans-Personen und nahezu gleich viele schwule Männer (42 Prozent) wie Drag-Queens (40 Prozent) an, sich im Nachtleben nicht wohlzufühlen.

