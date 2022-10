Frau wurde stundenlang in Wohnung misshandelt

Der 42-jährige Marokkaner – er und die junge Frau kennen sich laut Polizeiangaben schon länger, sind allerdings kein Paar – soll gegenüber seinem späteren Opfer schon Tage zuvor gewalttätig geworden sein. Damals hatte sie aber keine Anzeige erstattet.

Am vergangenen Samstag hielt der 42-Jährige die Frau, die ihn in seiner Wohnung besucht hatte, ab zehn Uhr Vormittag fest. Er soll die 28-Jährige bedroht und verletzt haben. Sie erlitt unter anderem einen Rippenbruch und eine Gehirnerschütterung. Sexualisierte Gewalt war laut Polizei nicht im Spiel.

Mutter zu Hilfe gerufen

In einem Moment der Unachtsamkeit des Mannes gelang es der Tirolerin gegen halb fünf Uhr, einen Hilferuf an ihre Mutter abzusetzen. Diese alarmierte schließlich die Einsatzkräfte. Die Wohnung in Innsbruck wurde aufgebrochen, die Polizei befreite die schwer verletzte Frau. Sie musste in die Innsbrucker Klinik gebracht werden.

Der 42-jährige Marokkaner wurde festgenommen. Der amtsbekannte Mann befindet sich in Polizeigewahrsam, zum Motiv des Verdächtigen war vorerst nichts bekannt.