Frau wollte Beziehungsende: Wiener (37) schlug zu

Der 37-jährige Mann hinderte sie auch daran, aus der Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus zu gehen. Die Gleichaltrige erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und musste von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei am Sonntag.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Gegen den 37-Jährigen wurde zusätzlich ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. In der Einvernahme zeigte sich der Mann nicht geständig, sondern behauptete, selbst vom Opfer angegriffen worden zu sein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt. Weitere Ermittlungen zu dem Übergriff sind im Gange.

