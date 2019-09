Frau von Hund angefallen: Halterin bedrohte Zeugen

Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, war die Frau gegen 22.00 Uhr in der Nähe ihres Wohnhauses unterwegs, als sie von dem Tier - vermutlich einer Bulldogge - in den linken Oberarm gebissen wurde. Ein 17-Jähriger wollte die Hundehalterin verfolgen - diese rief ihm aber zu, dass er stehenbleiben soll, weil sie sonst ihren Hund auf ihn hetzen werde.

Der Jugendliche verständigte daraufhin die Einsatzkräfte. Die schwer verletzte 40-Jährige wurde ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Die Hundehalterin wird als groß und schlank beschrieben, sie hat blonde Haare und sprach mit ausländischem Akzent.

