Frau und Kleinkind nach Sturz in den Inn wiederbelebt: Zustand kritisch

Die beiden waren bei einer Brücke in den Fluss geraten. Warum, wurde noch ermittelt. Die Frau und das Kleinkind mussten wiederbelebt werden. Sie befanden sich am Samstagabend noch in kritischem Zustand, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Polizei sucht Zeugen

Die Beiden waren laut Exekutive nur wenige Minuten im Wasser gewesen. Sie wurden mit zwei Rettungshubschraubern in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die Polizei ersucht nun Zeugen, sich zu melden. Insbesondere wird nach Personen gesucht, die rund um 13 Uhr Wahrnehmungen zu einer arabischstämmigen Frau, die muslimische Kleidung (Chador) trug, und einem kleinen Buben gemacht haben. Abgespielt hatten sich die Szenen rund um die "Steinbrücke" bzw. "Barbarabrücke" (Innpromenade), teilte die Polizei mit.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Lokalisierung: Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Barbarabrücke

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.