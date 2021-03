Frau und Kind erschossen in Pkw in Niederösterreich gefunden

In dem Wald in Eibesthal (Gemeinde Mistelbach) dürfte es zu einer Familientragödie gekommen sein. Die Fahndung nach dem Partner der erschossenen Frau läuft. Die Sondereinheiten der Polizei dürften sich derzeit vor dem Haus des Partners und Autobesitzers befinden. Er dürfte ebenfalls Jäger sein. Am Tatort wurde keine Waffe gefunden. Näheres folgt.

