Frau schlug ihren Mann mit Handmixer

Dies behauptete zumindest der 30-Jährige den Politzisten gegenüber, als diese den gewalttätigen Streit in einer Wohnung in der Ödenburger Straße beendeten. Der Mann drohte sie umzubringen und kündigte an, sie zumindest in den Rollstuhl zu bringen, wenn es mit der Tötung nicht klappt.

Die Polizei rückte gegen 9.00 Uhr zu der Auseinandersetzung aus. Der 30-jährige serbische Staatsbürger wurde laut Polizeisprecher Harald Sörös letztlich wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung festgenommen. Außerdem verhängten die Beamten über ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot. Die 28-jährige Österreicherin bekam eine Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Nur etwa 45 Minuten später gab es einen weiteren Einsatz wegen einer häuslichen Auseinandersetzung, diesmal in Simmering in der Zippererstraße. Ein Passant hatte Sörös zufolge Hilfeschreie aus einer Wohnung vernommen und die Einsatzkräfte verständigt. Die Beamten der Inspektion Sedlitzkygasse hörten am Einsatzort ebenfalls laute Schreie. Eine 30-jährige serbische Staatsbürgerin öffnete die Tür und sagte, dass sie und ihre 64-jährige Mutter von ihrem 19-jährigen Freund mit dem Umbringen bedroht wurden.

Der Österreicher wies bereits eine einstweilige Verfügung auf, wonach er sich gar nicht in der Wohnung aufhalten durfte. Er wurde wegen gefährlicher Drohung und ebenso wie seine Freundin sowie deren Mutter wegen Missachtung der Verfügung angezeigt.

