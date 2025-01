Frau (62) rastete wegen ihres eingeparkten Autos in Wien aus

Die 62-Jährige beschimpfte nicht nur den Pkw-Lenker, sondern auch die anwesenden Polizisten und verletzte zwei Beamte unter anderem mit einem Biss in die Hand. Zu dem Zwischenfall kam es laut Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag in der Lienfeldergasse in Ottakring.

Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person musste ein beschädigtes Auto kurzzeitig so abgestellt werden, dass die Österreicherin nicht umgehend ausparken und wegfahren konnte. Ihr Fahrzeug war nicht in den Unfall verwickelt. Zunächst stürmte sie auf den Unfalllenker und die Beamten der Polizeiinspektion Wattgasse zu. Alle Beteiligten überlegten sich zu dem Zeitpunkt bereits, wie das beschädigte Fahrzeug umgestellt werden könnte. Die 62-Jährige rastete aber schnell aus und begann zu schreien.

Weder die Androhung einer Anzeige noch Versuche des in der Zwischenzeit dazugestoßenen Lebensgefährten konnten die Frau beruhigen. Nachdem sie aufgefordert wurde, sich auszuweisen, rannte die Frau zu ihrem Auto, das zwischenzeitlich nicht mehr zugeparkt war. Beim Fluchtversuch verletzte die aggressive Frau zuerst einen Beamten im Bereich der Beine, als sie die Fahrertür zuschlug. Bei der anschließenden Festnahme biss sie einer Polizistin in die Hand.

Polizisten konnten Dienst nicht fortsetzen

Beide Polizisten konnten den Dienst nach dem Vorfall nicht mehr fortsetzen. Die Frau wurde mehrfach angezeigt. Eine Alkoholisierung oder Drogenkonsum konnten nicht festgestellt werden. Was das rabiate Verhalten der bisher nicht amtsbekannten Österreicherin ausgelöst hat, war zunächst nicht klar.

