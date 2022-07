Frau nach Nacht im Freien aus Bergnot unterkühlt gerettet

Die 33-Jährige war am Samstag zum Rotkogel aufgebrochen, hatte sich dann aber beim Abstieg verstiegen. Eine Suchaktion musste in der Nacht abgebrochen werden, die Flugrettung stieß wetterbedingt an Grenzen. Sonntagfrüh wurde die unterkühlte Frau laut Polizei auf rund 2.000 Meter Seehöhe gefunden und ins LKH Bad Aussee geflogen.

Erst gegen 22.30 Uhr meldeten am Samstag die Angehörigen der Frau, dass sich die Wanderin im Bereich des Rotkogels verstiegen hat und wegen der Dunkelheit nicht mehr selbstständig den Weg in Tal findet. Die planmäßige Suchaktion mit rund 60 Personen der Bergrettungsortstellen Bad Aussee, Bad Mitterndorf, Tauplitz und Stainach wurde gegen 2.00 Uhr ergebnislos abgebrochen. Seit Sonntagfrüh 5.00 Uhr waren die Bergrettungskräften erneut unterwegs. Auch ein Notarzthubschrauber Christophorus 99, ein Hubschrauber des Bundesheeres Aigen und die Alpinpolizei Liezen waren im Einsatz. An diesem Einsatz waren der Notarzthubschrauber Christophorus 99, ein Hubschrauber des Bundesheeres Aigen und die Alpinpolizei Liezen im beteiligt. Gegen 10.00 Uhr wurde die Vermisste im Bereich Rotkogelsattel gefunden.