Frau mit Maurerfäustel und Messer von Freund getötet

Eine 64-jährige Niederösterreicherin soll von ihrem Lebensgefährten in der gemeinsamen Mietwohnung in Neulengbach (Bezirk St. Pölten-Land) getötet worden sein. Die Leiche der Frau ist, wie berichtet, am frühen Donnerstagabend gefunden worden. Nun ist bekannt geworden, dass der verdächtige 65-Jährige bereits am Mittwoch seine Partnerin mit einem Maurerfäustel und einem Messer tödliche Verletzungen zugefügt haben dürfte. Einen Tag später läutete der Verdächtige blutüberströmt bei einem Nachbarn an, der sofort die Polizei gerufen hat. "Die Verletzungen dürften zeitnah zu unserem Eintreffen passiert sein", sagt Polizeisprecher Heinz Holub. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der Mann die Wunden selbst zugefügt hat. Ob unmittelbar nach der Tat oder erst einen Tag später, "können wir erst sagen, wenn wir mit ihm reden können".

Der 65-Jährige ist noch am Donnerstag im Universitätsklinikum St. Pölten operiert und anschließend bewacht worden. Gegen den Niederösterreicher wird wegen Mordes ermittelt, noch konnte er aber nicht zu der Gewalttat befragt werden. Wann er vernehmungsfähig ist, sei laut Polizei derzeit noch nicht absehbar. Inzwischen wurde er in das Krankenhaus Krems überstellt, wo es einen speziellen Trakt gibt, der von der Justiz bewacht wird.

"Der Mann hat bei seiner Festnahme gesagt, dass er für den Tod der Frau verantwortlich ist", sagt Polizeisprecher Johann Baumschlager. Der Ablauf der Tat stehe noch nicht fest, die Einvernahme des 65-Jährigen solle die Tatumstände und das Motiv des Mannes klären.

Angenommen wird, dass die Frau am Mittwochabend durch Schläge mit einem Hammer auf ihren Kopf und durch Messerstiche und Schnittverletzungen im Halsbereich getötet worden ist. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat die Obduktion der Leiche angeordnet, um den genauen Todeszeitpunkt und die Todesursache zu klären. Ein Ergebnis wird es erst Anfang kommender Woche geben. Nach der Tat hat sich der 65-Jährige selbst Verletzungen am Kopf, am Hals, an Unterarmen und Beinen zugefügt.

U-Haft beantragt

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat ein psychiatrisches Gutachten des Verdächtigen beauftragt. "Es gibt Anhaltspunkte, die es erforderlich machen, ein Gutachten zur Frage der Zurechnungsfähigkeit in Auftrag zu geben", heißt es von der Anklagebörde. Ein Ergebnis wird in wenigen Wochen erwartet. "Wir haben darüber hinaus einen Antrag auf Untersuchungshaft oder vorläufige Anhaltung gestellt", sagt der Mediensprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten.