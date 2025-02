Frau in Wien-Floridsdorf stundenlang von Ex-Freund gefangen gehalten

Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger wurde der verdächtige 28-Jährige in der Nacht auf Montag in der Nähe seiner Wohnadresse im Bereich Trillerpark festgenommen, nachdem die 22-Jährige ihn beschuldigt hatte. Die Frau hatte ihren Ex-Freund nach Stunden überredet, sie nach Hause zu bringen.

Angehörige erstatteten Anzeige

Haßlinger zufolge hatte die Ermittlung am Sonntagnachmittag begonnen, nachdem eine Angehörige der 22-Jährigen in einer Polizeiinspektion Abgängigkeitsanzeige erstattet hatte. Die Beamten trafen das Opfer kurze Zeit später an seiner Wohnadresse – in einem anderen Bezirk – an. Die Frau gab an, dass ihr Ex-Freund sie stundenlang in seiner Wohnung festgehalten habe. Sie habe ihn schließlich dazu überreden können, sie zurückzubringen. Allerdings habe er zuvor ihr Handy zerstört und sie auch am Verlassen des Wagens gehindert.

Betretungs- und Annäherungsverbot

Der 28-Jährige, dessen Staatsbürgerschaft ungeklärt ist, der aber in Kabul geboren ist, wurde knapp eine Stunde nach Mitternacht unweit seiner Wohnadresse festgenommen. Die Beamten sprachen gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Gegen ihn wird wegen der Verdachts der beharrlichen Verfolgung, der Körperverletzung und der Nötigung ermittelt.

Service: Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an. Weitere Ansprechpartner: Frauenhelpline: 0800/222-555, Wiener Gewaltschutzzentrum: 0800/700-217, Opfer-Notruf: 0800/112-112, Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 057722

