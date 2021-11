Frau in Villach erschlagen: Verdächtiger geständig

Nachdem am Montag ein 28-jähriger Mann die Leiche einer Frau vor der Bezirkshauptmannschaft in Villach abgelegt hatte, hat dieser gestanden, die 29-Jährige mit einem Holzprügel erschlagen zu haben. "Der Hintergrund und die Motivlage müssen noch ermittelt werden", sagt Markus Kitz, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Hinweise auf Mittäter gebe es keine: "Wir gehen davon aus, dass der Mann als Alleintäter gehandelt hat." Wie erste Ermittlungen ergeben haben, dürfte der Tat ein Streit vorangegangen sein.

Wie berichtet, war der 28-Jährige am Montagnachmittag mit dem Auto bei der Bezirkshauptmannschaft vorgefahren und hatte den Leichnam der 29 Jahre alten Rumänin vor dem Eingang abgelegt. Passanten hatten den Mann dabei beobachtet, sie alarmierten die Einsatzkräfte. Der Notarzt konnte aber nichts mehr für die Frau tun, die Polizei nahm den 28-Jährigen, der noch am Ort des Geschehens war, fest.

Die Tat könnte in Zusammenhang mit dem Rotlichtmilieu stehen. Die Frau hatte in der Szene gearbeitet, sie und der 28-Jährige hatten an derselben Meldeadresse gewohnt.