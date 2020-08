Frau Fischer aus Linz von Fisch gebissen

Seit 50 Jahren verbringt die Oberösterreicherin ihren Sommerurlaub am Wörthersee, aber "das ist mir noch nie passiert", sagt sie im Interview mit dem ORF Kärnten. Beim Schwimmen in der kleinen Bucht von Töschling bei Pörtschach sei die Urlauberin plötzlich von einem Fisch gebissen worden. Es dürfte sich um einen Waller gehandelt haben.

"Ein Kratzen am Unterarm"

"Ich sehe plötzlich von rechts unten eine helle Farbe, ein Tier heraufschießen. Ein Fisch, das habe ich erkannt." Die Oberösterreicherin berichtete dem ORF ein "ordentliches Kratzen am Unterarm" gespürt zu haben. Sie habe das Tier nach dem Biss mit dem Arm weggeschlagen. Blaue Flecken und Schrammen liefern den Beweis der Attacke.

Schürfwunden und blaue Flecken entstanden durch den Biss des Fisches. Bild: Screenshot ORF

"Noch nie gehört"

Der Krumpendorfer Josef Huainigg fischt seit über 70 Jahren am Wörthersee und kann sich den Vorfall nicht erklären. "Ein Waller ist normalerweise überhaupt kein gefährlicher Fisch. Er wird zwar groß und schwer, ist aber immer in der Tiefe und kommt nur in der Nacht herauf.", so Huainigg im Interview mit dem ORF. Er habe so etwas noch nie gehört. Die tausenden Badegäste, die sich täglich im Wörthersee abkühlen, seien eine natürliche Abschreckung für Fische, normalerweise bestehe keine Gefahr.

Der Waller lebt tief am Seeboden und ist normalerweise für Menschen ungefährlich. Bild: Screenshot ORF