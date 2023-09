Frau erschoss in der Schweiz 43-jährigen Österreicher

Wie es zur Schussabgabe in einer Wohnung kam, ist noch unklar, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag mitteilte. Der 43-Jährige wurde am Montagabend so schwer verletzt, dass er noch an Ort und Stelle verstarb.

Die Polizei nahm die mutmaßliche Täterin vor dem Haus fest. Die genauen Tatumstände und die Beziehung der beiden Beteiligten werden von Polizei und Staatsanwaltschaft abgeklärt.

