Franz Klammer: Das Leben eines Skikaisers

Die große Party steigt erst wieder in fünf Jahren, hatte Franz Klammer bei seinem 65. Geburtstag angekündigt – und der Kärntner hat Wort gehalten. Sein 70er steht demnächst an (3. Dezember), und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die Werbetrommeln werden fleißig gerührt. Weniger für den Galaabend mit geladenen Gästen, als vielmehr für das Legendenrennen am 7. Dezember in Bad Kleinkirchheim.