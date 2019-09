FPÖ beklagt Zerstörung von Wahlplakaten

Über 100 Plakate seien in den letzten Wochen beschmiert oder beschädigt worden, betonte Klubobmann Geza Molnar am Samstag in einer Aussendung. Die Schadenssumme sei mittlerweile vierstellig. Man werde eine Strafanzeige bei der Polizei einbringen.

Vor allem in Eisenstadt seien "kilometerweit und quer durch die gesamte Stadt" Wahlplakate der FPÖ zerstört worden, sagte Molnar. Er gehe deshalb davon aus, dass das "keine Rauschaktion", sondern "organisiert" sei. Für Hinweise auf die Täter lobt die FPÖ 1.000 Euro aus.

Molnar fordert außerdem eine Verschärfung des Strafrechts. Wahlen und Wahlkämpfe seien das Fundament der Demokratie, es dürfe daher künftig keine bedingten Strafen mehr geben. "Die Zerstörung eines Wahlplakates muss jedenfalls eine hohe unbedingte Geldstrafe zur Folge haben", betonte er.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.