Forstarbeiter in der Steiermark von Felsen erschlagen

Der Mann arbeitete laut Polizei im sogenannten Finstergraben in einem steilen Waldstück, als er aus noch ungeklärter Ursache von einem zu Tal stürzenden Stein an Oberkörper und Kopf getroffen wurde und mehrere Meter über eine Böschung stürzte. Der verständigte Arzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Bei Forstarbeiten von Baumstamm getroffen

Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Ried wurde am Samstag bei Forstarbeiten in einem Wald in Mehrnbach verletzt. Gegen 14:40 Uhr schnitt er den Baumstamm eines Käferbaums in mehrere Stücke. Dabei fiel ein Stück auf beide Beine des Mannes und klemmte ihn ein. Erst durch lautes Schreien wurde sein Vater auf den Unfall aufmerksam.

Der Vater befreite seinen Sohn, der nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Krankenhaus Ried gebracht wurde.

