Forscher machen Hoffnung: Impfung gegen Coronavirus doch noch heuer?

So wirkungsvoll alle Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen auch sein mögen: Das ersehnte Ende der Corona-Pandemie und ein damit verbundenes "normales Leben" wird es laut Wissenschaftern erst dann geben, wenn eine Impfung oder ein wirkungsvolles Medikament auf den Markt kommt. Die Forschungen in diese Richtung laufen derzeit jedenfalls auf Hochtouren. Bei der weltweiten Suche nach einem Corona-Impfstoff zeigt sich auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorsichtig optimistisch.

Covid-19-Impfstoff noch 2020?

Die deutsche Politikerin hofft, dass schon Ende des Jahres ein marktreifer Impfstoff entwickelt sein könnte. Nach den Worten von der Leyens sitzen zwei der vielversprechendsten Forscherteams in Europa. "Sie planen, schon bald mit den klinischen Tests zu beginnen", sagte die Politikerin der deutschen Zeitung "Bild". Für eine zügige Impfkampagne spreche die EU jedenfalls schon jetzt mit Herstellern über weltweite Produktionskapazitäten. Ähnlich positive Nachrichten kommen aus den USA und China. Hier werden vielversprechende Impfstoffe im Kampf gegen Covid-19 bereits an Menschen getestet, wie gestern bekannt gegeben wurde.

Bill Gates mischt kräftig mit

Sehr zuversichtlich gibt sich auch Sarah Gilbert, Impfstoff-Expertin der Universität Oxford. Sie teilte der Londoner "Times" mit, dass sie schon im Herbst mit einem Impfstoff rechne. Bisher waren alle Experten davon ausgegangen, dass eine Impfung nicht vor dem kommenden Frühjahr einsatzbereit sein werde.

International bemüht sich die Impfstoff-Allianz CEPI ("Coalition for Epidemic Preparedness Innovations") um die Entwicklung eines Impfstoffes. Zu den Mitbegründern dieser Allianz gehört die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung. Bill Gates schrieb in einem Beitrag für die "Welt am Sonntag", die CEPI sei dabei, mindestens acht mögliche Impfstoffe zu entwickeln. Gates rechnet damit, dass in 18 Monaten mindestens einer davon anwendungsbereit sei. Er rief die G20-Wirtschaftsmächte zu höheren finanziellen Beiträgen auf und mahnte zugleich, dass eine Covid-19-Schutzimpfung als "globales öffentliches Gut" eingestuft werden und daher für alle bezahlbar und zugänglich sein müsse.

Ähnlich optimistisch geben sich die Entwickler von Medikamenten gegen Covid-19. "Die Bandbreite ist groß. Es handelt sich fast immer um Medikamente, die eigentlich für einen anderen Zweck entwickelt wurden", sagt Dozent Bernd Lamprecht vom Kepler-Uniklinikum Linz. Der Vorteil dieser Arzneimittel: Weil sie großteils schon erprobt und zugelassen sind, wären sie relativ schnell verfügbar.

Medikament von Penninger

Zu den hoffnungsvollen Ansätzen gehört "APN01", an dem Wissenschafter Josef Penninger forscht. Der Wirkstoff APN01 soll das Coronavirus täuschen. Es ahmt dabei jenes menschliche Enzym nach, das das Virus nutzt, um in Zellen einzudringen.

Bereits diese Woche sollen die ersten schwerkranken Patienten in Österreich, Deutschland und Dänemark für die klinische Studie ausgewählt werden. In Österreich sind Kliniken in Wien, Innsbruck und Salzburg beteiligt. (bar/dh)

