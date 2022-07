Forderung nach Tempo 100 auf den Autobahnen

Die Stadt Gmunden hat es vor wenigen Wochen vorgemacht und eine Reduktion des Tempolimits im Ortsgebiet von 50 auf 40 km/h durchgesetzt. Eine Regelung, die auch im niederösterreichischen Mödling seit mehr als zehn Jahren Praxis ist. Die OÖN sprachen darüber vergangene Woche auch mit dem Verkehrsexperten Günter Emberger von der Abteilung Verkehrsplanung der Technischen Universität Wien: Er sprach sich überhaupt für Tempo 30 sowie auf Freilandstraßen für Tempo 80 und auf Autobahnen für Tempo 100 aus. "Ich mache das seit Beginn des Ukraine-Kriegs – es entschleunigt enorm", sagte er.

Aus Kärnten kam gestern nun ein Appell an Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne), der in dieselbe Kerbe schlägt. Die Kärntner Umweltanwaltschaft fordert in einer Aussendung ebenfalls Tempo 80 auf Freilandstraßen sowie Tempo 100 auf Autobahnen. "Dies ergäbe eine deutliche Einsparung beim Kraftstoffverbrauch und den Emissionen", schreibt die Umweltanwaltschaft in einer Aussendung. Zudem fordert sie eine vermehrte Verlagerung von Warentransporten auf die Schiene.

"Gerade in der derzeitigen unsicheren Versorgungssituation bietet sich eine generelle, eventuell zeitlich begrenzte Temporeduktion an. Sie würde auch von einer Mehrheit mitgetragen", heißt es. Außerdem habe eine Temporeduktion das Potenzial, die Anzahl der Verkehrstoten zu halbieren, steht in dem Forderungspapier.

Ein Vorschlag, der aber auch auf Unverständnis stößt: Jürgen Mandl, Wirtschaftskammerpräsident in Kärnten, mangle es dabei "an Verständnis, wie man in einer dermaßen prekären Situation für die Wirtschaft und die Menschen glaubt, mit schlichten Schlagworten die Herausforderungen für die Energieversorgung des Landes und die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe lösen zu können".