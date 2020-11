Flüchtlinge zu gefährlichen Bedingungen nach Österreich geschleppt: Zwei Jahre Haft

Der Schuldspruch gegen den voll geständigen türkischen Staatsbürger ist Gerichtsangaben zufolge bereits rechtskräftig. Aufgegriffene hatten gegenüber den Ermittlern im Zusammenhang mit der Tour von einer lebensbedrohlichen Fahrt gesprochen.

Der Fall wurde publik, nachdem am 25. September im Gemeindegebiet von Haslau-Maria Ellend (Bezirk Bruck a. d. Leitha) zehn männliche syrische Staatsbürger im Alter von 15 bis 50 Jahren aufgegriffen worden waren. Die Beamten stießen in der Folge auf einen rumänischen Sattelschlepper, der bei der Bahnstation Haslau a.d. Donau abgestellt war. Im Laderaum fanden sich Hinweise auf vermutlich geschleppte Personen. Die Ladung, tonnenschwere Metallteile, war laut Polizei nur unzureichend gesichert und die Bordwand des Aufliegers stark nach außen gedrückt. Der 63-jährige Lenker befand sich beim Eintreffen der Exekutive im Lkw und schlief in der Kabine.

Die zehn aufgegriffenen Geschleppten gaben bei ihren Befragungen an, dass auf der Tour von Rumänien über Ungarn nach Österreich zahlreiche Personen auf der Ladefläche des Schwerfahrzeugs transportiert worden seien. Die meisten von ihnen sollen in Haslau-Maria Ellend von unbekannten Kfz-Lenkern abgeholt und weiter nach Wien bzw. Deutschland gebracht worden sein. Die in der niederösterreichischen Gemeinde aufgegriffenen Syrer beschrieben die rund 25 Stunden dauernde Tour als lebensbedrohlich. Während der Fahrt sollen einige der Sicherheitsspanngurte abgerissen sein, die schweren Metallteile hätten sich dadurch frei auf der Ladefläche bewegt. Die zehn Burschen bzw. Männer blieben unverletzt. Für die Schleppung sind pro Person laut Polizei 4.000 bis 7.800 Euro bezahlt worden.

Die Verurteilung des 63-Jährigen erfolgte laut Gericht auf Grundlage von Paragraf 114 Absatz 4 Fremdenpolizeigesetz. Der mögliche Strafrahmen betrug bis zu zehn Jahre. Sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft verzichteten auf Rechtsmittel.