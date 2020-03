Flüchtlinge: Caritas Österreich stellt Soforthilfe zur Verfügung

Zudem reisen Caritas-Wien-Generalsekretär Klaus Schwertner und Katastrophenhelfer Thomas Preindl zur Koordinierung der Hilfe noch am heutigen Donnerstag nach Griechenland, teilte die kirchliche Hilfsorganisation am Donnerstag mit. "Die Solidarität mit den geflüchteten Menschen im türkisch-griechischen Grenzgebiet und mit den vielen Frauen und Kindern, die in überfüllten Flüchtlingslagern ausharren, ist sehr groß. Wir sind dankbar für die Spenden, die bereits eingegangen sind. Klar ist aber, dass noch wesentlich mehr Hilfe gebraucht wird, um die Menschen zumindest mit dem Notwendigsten zu versorgen", zitierte die Caritas Schwertner in der Aussendung.

Aus Sicht der katholischen Hilfsorganisation ist jetzt schnelle Hilfe vor Ort notwendig. Mittelfristig könnte man das Instrument des Resettlement einsetzen, d. h. die dauerhafte Umsiedlung von Flüchtlingen in einen aufnahmebereiten Drittstaat, hieß es in der Aussendung.

"Bestürzt" über die Situation

Preindl zeigte sich demnach "bestürzt" über die derzeitige Situation an der Grenze: "Ich war bereits 2015 in Idomeni an der mazedonischen Grenze und ich bin bestürzt, dass bislang keine gemeinsame europäische Linie für Schutz suchende Menschen gefunden werden konnte (...) Was sich an der türkisch-griechischen Grenze abspielt, ist eine Tragödie und macht einmal mehr deutlich: Hier wird es auf lange Sicht eine gemeinsame europäische Lösung wie beispielsweise humanitäre Aufnahmeprogramme brauchen - so wie es sie auch in Österreich in der Vergangenheit bereits gegeben hat."