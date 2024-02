Flüchtiger Grazer nach Axtattacke in Kärnten festgenommen

Noch am Montag soll der Mann - so die Ermittler - glaubhaften Berichten zufolge im Raum Kiel an der deutschen Ostseeküste gewesen sein.

Zu den Hintergründen: Mordversuch mit Axt und Messern: Grazer an die Ostsee geflüchtet

Der Steirer hatte am Freitagabend im Stadtbezirk Geidorf in Graz einen 59-jährigen Bekannten mit der Axt und zwei Messern attackiert und verletzt. Das Opfer erlitt eine Schnittwunde im Hals- und Gesichtsbereich. Der Verdächtige flüchtete nach der Tat. Die Fahndung über das Wochenende war negativ verlaufen. Die Beamten hatten am Tatort die mutmaßlichen Waffen des Verdächtigen sichergestellt.

Ermittlungen erhärten: Es war Vorsatz

Weitere Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass der 43-Jährige seinen Bekannten vorsätzlich angegriffen hatte. Bezüglich Motiv gab es vorerst keine Erkenntnisse, es könnte aber "in einer gesundheitlichen Beeinträchtigung liegen", so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme wegen Verdachts des versuchten Mordes an.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Wohnungsbrand: Wiener mit Kindern (2, 5) spurlos verschwunden

Bis Dienstag war der Verdächtige auf der Flucht. In Pörtschach klickten dann aber offenbar nach einem Hinweis die Handschellen für den 43-Jährigen. Sein Wagen war gegen 14.30 Uhr nahe des Bahnhofs gesichtet worden. Sämtliche Streifen sowie die Einsatzkräfte der Cobra rückten an und nahmen den Mann fest.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.