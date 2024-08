Flachgauer stürzte auf privater Baustelle von Gerüst

Der Mann war gerade dabei, das Gerüst der privaten Baustelle abzumontieren. Er befand sich allein auf dem Gerüst und fiel knapp vier Meter in die Tiefe auf einen Schotterboden.

Ein Angehöriger hatte den Unfall gesehen und verständigte sofort die Rettung. Der 60-Jährige war ansprechbar, er erlitt Verletzungen am Kopf und an den Händen. Außerdem bestand der Verdacht auf Verletzungen an der Wirbelsäule. Der Mann gab an, im Zuge der Arbeit zwei Flaschen Bier getrunken zu haben. Der Notarzthubschrauber flog den Flachgauer ins Krankenhaus.

