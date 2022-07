"Fischer hat sehr mutig gespielt"

Er war drei Jahre alt, als ihm die Mutter die Schachregeln beibrachte. Seit 2008 trägt der in Klagenfurt geborene und in Graz lebende zweifache Vater den Titel eines Großmeisters. 2017 belegte der professionelle Schachspieler Platz 41 in der Weltrangliste – "und da will ich auch wieder hin", sagt Markus Ragger. Aktuell rangiert er an 108. Stelle.