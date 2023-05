Fischer fand enthaupteten Rehbock im Ossiacher See

Ein Fischer hat am Sonntag einen enthaupteten Rehbock im Ossiacher See gefunden. Von den unbekannten Tätern, die es offenbar nur auf das Geweih abgesehen hatten, fehlte vorerst jede Spur. Der Kadaver des Tieres wurde nahe des Uferbereichs eines Campingplatzes in Steindorf entdeckt, hieß es seitens der Polizeiinspektion Bodensdorf. Dem Jagdverein entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

