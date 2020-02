Fieberchecks für Passagiere in Schwechat

Kontrolliert werde "ab morgen um 6.00 Uhr", sagte gestern ein Sprecher von Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SP). Die ersten Passagiere, bei denen auf dem Flughafen Wien demnach Fieber gemessen werden könnte, sind jene des Fluges CA841 aus Peking. Planmäßige Landung der Maschine der Air China ist heute, Donnerstag, um 6.05 Uhr.

"Nach vielen Gesprächen haben wir uns dazu entschlossen, diese Kontrollen durchzuführen", sagt Königsberger-Ludwig. Die Kontrollen werden von der Landessanitätsdirektorin, der Amtsärztin von Bruck a. d. Leitha und von vier Rettungssanitätern des Roten Kreuzes durchgeführt.

Patientin verschwunden

Aufregung gab es in Salzburg um eine Patientin, die mit Verdacht auf eine Corona-Infektion am Dienstag in das Uniklinikum Salzburg gebracht worden war. Sie war in der Nacht auf Mittwoch aus dem Krankenhaus verschwunden. Am Mittwochvormittag wurde sie in ihrer Wohnung angetroffen und bis zum Vorliegen des Testergebnisses im Spital polizeilich bewacht.

Das Amt für Öffentliche Ordnung der Stadt Salzburg hat der Polizei nach dem Epidemiegesetz zunächst einen Ausforschungsauftrag und dann einen Bewachungsauftrag erteilt, bis eine endgültige Abklärung der Erkrankungslage erfolgt ist.

Die Frau aus dem Flachgau war eigenen Angaben zufolge am 7. Jänner von Taiwan nach Neuseeland gereist. Am 26. Jänner trat sie die Rückreise aus Neuseeland an. Auf dem Rückflug machten sich erste Atemwegsbeschwerden bei ihr bemerkbar.

